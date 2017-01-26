Порошенко по ошибке наградил писателя-антисемита орденом Свободы

Киев, 26 января. Администрация президента Украины заявила, что награждение орденом Свободы поэта Василия Квасновского из Тернопольской области на западной Украине — результат технической ошибки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Квасновский был награжден орденом Свободы. В ответ главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман попросил президента Петра Порошенко пересмотреть указ о награждении, обвинив поэта в антисемитизме. По мнению раввина, его книги «пропитаны ненавистью к евреям».

Как пишет в четверг украинское издание «Лига.net», администрация президента в ответ на запрос СМИ заявила, что награждение орденом Свободы Квасновского было результатом технической ошибки. В настоящее время на официальном сайте президента информация о награждении поэта отсутствует.

В ответе украинских властей сообщалось, что результате «технической ошибки на сайте главы государства была размещена одна из черновых версий документа».