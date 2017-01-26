Захарова рассказала, как США пытались закрыть ООН

Москва, 26 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что со стороны Соединенных Штатов имели место попытки прекратить деятельность ООН «за ненадобностью».

Захарова отметила, что власти США вынашивали такие планы еще до прихода к власти Барака Обамы. Тем не менее, со временем американцы осознали, что без ООН международное право не состоятельно, — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Поэтому США направили свои усилия на завоевание большинства в органах ООН, — резюмировала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что просьбы Сергея Лаврова предоставить доказательства кибератак РФ остались без ответа со стороны уполномоченных органов США.