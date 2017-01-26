Донбасс: ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику ВСУ за пределами мест хранения

Луганск, 26 января. Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на позициях ВСУ зенитно-ракетные комплексы, которые должны находиться в местах хранения для отведенного вооружения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«За пределами выделенных мест хранения ОБСЕ обнаружила один зенитный ракетный комплекс «Оса» севернее подконтрольного правительству поселка Цукурино и еще один к югу от подконтрольного правительству города Новогродовка», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ОБСЕ сообщили об обнаружении бронированных машин и зенитной установки в пределах зоны безопасности, однако согласно Минским соглашениям данная техника должна быть отведена.