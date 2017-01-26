Американские СМИ включили Россию в четверку самых могущественных стран мира

Вашингтон, 26 января. Американский журнал The American Interest составил список восьми самых могущественных государств мира. Россия заняла четвертую строчку, уступив США, Китаю и Японии.

На один пункт РФ удалось обогнать Германию. К слову, ФРГ стала единственной европейской страной, попавшей в список. В восьмерку самых могущественных стран также попали Индия, Иран и Израиль.

Разбирая критерии отбора стран, авторы публикации отмечают, что Штатам удалось сохранить лидерство в мире, несмотря на то, что для администрации Барака Обамы ушедший год оказался одним из худших: президент не смог преуспеть не на внешнеполитической арене, не во внутренней политике.

По мнению экспертов The American Interest, для Китая год стал весьма удачным благодаря тому, что Пекин смог воспользоваться «пассивностью Америки».

Эксперты отметили успехи России на дипломатическом поле. По их мнению «Путин одержал победу в Сирии как в военном смысле, так и на словах». Авторы публикации отметили, что президент РФ позволил президенту Сирии Башару Асаду вернуть контроль над Алеппо, «тем самым унижая Соединенные Штаты».

Политологи RT на русском отметили, что к составителям рейтинга есть ряд вопросов, поскольку не все факторы, определяющие могущественность стран, понятны. В частности, если говорить о военном могуществе, то лидерство США и Китая бесспорно, но третье место Японии вызывает вопросы. С другой стороны, если ставить во главу угла экономическую мощь, то непонятно, почему так низко в рейтинге расположена Германия и почему отсутствует Британия.