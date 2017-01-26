Очень смешно: в Крыму отреагировали на планы Украины «реинтегрировать» полуостров

Симферополь, 26 января. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов прокомментировал озвученные накануне планы киевских властей «реинтегрировать» полуостров.

По словам Мурадова, подобные действия Украины могут вызывать в международном сообществе лишь смех и раздражение.

Вице-премьер Крыма полагает, что Украина в очередной раз продемонстрировала несостоятельность своей политики. Какого-либо смысла в этой затее нет, — подчеркнул Мурадов.

Ранее крымский вице-премьер Дмитрий Полонский еще более критично отозвался об авторах идеи «реинтеграции Крыма», назвав их идиотами.