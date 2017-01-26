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Общество
Трамп предсказал второе рождение фразы «Made in USA»

Трамп предсказал второе рождение фразы «Made in USA»

23:10  26 Января 2017
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Трамп предсказал второе рождение фразы «Made in USA»

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что фраза «Made in USA» (сделано в США) обретет новую жизнь.

Президент США пообещал, что приложит максимум усилий для того, чтобы вернуть предприятия и  рабочие места в Соединенные Штаты.

«Мы будет создавать миллионы новых высокооплачиваемых рабочих мест, устранив экономические барьеры, которые мешали нам конкурировать. Мы планируем вернуть величие фразе «сделано в США». У нас это было, но у нас этого больше нет», — отметил Трамп.

По его словам, в ближайшее время начнется реализация глубокой налоговой реформы, которая вдохнет новую жизнь в средний класс и  американский бизнес.

#дональд трамп
Кирилл Иванов
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