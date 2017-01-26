Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Украина освободила гражданина Грузии, которого разыскивает Россия

Украина освободила гражданина Грузии, которого разыскивает Россия

22:57  26 Января 2017
71

Украина освободила гражданина Грузии, которого разыскивает Россия

Киев, 26 января. Гражданин Грузии Георгий Церцвадзе осовобожден из Лукьяновского СИЗО города Киев. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что в России Церцвадзе объявлен в розыск. Ему инкриминируется умышленное убийство и покушение на убийство, совершенные в Сочи  в 2003 году.

«Закон и справедливость в действии!» — прокомментировала ситуацию Лариса Сарган.

Ранее украинские радикалы заблокировали еще одну железнодорожную станцию в Луганской области. Таким способом националисты стремятся воспрепятствовать торговле Украины с ДНР и ЛНР.

#георгий церцвадзе
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров