Ты — не ты, когда голоден: названа неожиданная причина агрессии людей

Москва, 26 января. Ученым удалось установить связь между голодом и агрессивностью людей.

Специалисты заявили, что люди становятся агрессивными во время голода, поскольку чувство голода рождает в человеке первобытное чувство хищника, которое характеризуется выработкой специальных гормонов.

В момент голода у человека слишком низкий уровень глюкозы в организме, из-за чего происходит мощный выброс гормонов стресса. Исследователи отметили, что в древности люди не знали, когда им в следующий раз достанется пища, что рождало в них агрессивное стремление добыть побольше еды.