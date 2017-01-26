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Политика
ООН: Говорить о новой конституции Сирии в Женеве пока преждевременно

ООН: Говорить о новой конституции Сирии в Женеве пока преждевременно

22:57  26 Января 2017
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ООН: Говорить о новой конституции Сирии в Женеве пока преждевременно

Нью-Йорк, 26 января. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в настоящее время неизвестно, будет ли рассмотрен предложенный Россией проект конституции Сирии на предстоящих переговорах в Женеве.

«Думаю, что еще слишком рано говорить об этом», — заявил Дюжаррик в разговоре с журналистами.

Стоит напомнить, что на переговорах в Астане по Сирии был представлен проект новой конституции, который подготовила российская сторона. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, конституция подготовлена с учетом интересов властей Сирии и оппозиции. Однако представители оппозиции уклонились от обсуждения проекта новой конституции Сирии.

#стефан дюжаррик
Кирилл Иванов
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