ООН: Говорить о новой конституции Сирии в Женеве пока преждевременно

Нью-Йорк, 26 января. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в настоящее время неизвестно, будет ли рассмотрен предложенный Россией проект конституции Сирии на предстоящих переговорах в Женеве.

«Думаю, что еще слишком рано говорить об этом», — заявил Дюжаррик в разговоре с журналистами.

Стоит напомнить, что на переговорах в Астане по Сирии был представлен проект новой конституции, который подготовила российская сторона. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, конституция подготовлена с учетом интересов властей Сирии и оппозиции. Однако представители оппозиции уклонились от обсуждения проекта новой конституции Сирии.