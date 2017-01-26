Трамп об отмене встречи с Ньето: Мексика должна уважать США

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он и президент Мексики Энрике Пенья Ньето договорились об отмене запланированной на 31 января встречи.

На встрече с членами Республиканской партии в Филадельфии Трамп заявил, что он и президент Мексики «договорились отменить запланированную на следующей неделе встречу». При этом глава США добавил, что в случае если Мексика не будет относиться к Штатам с уважением, «такая встреча будет и дальше откладываться».

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Ранее стало известно, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил свой визит в Вашингтон из-за спора вокруг инициированного Трампом проекта по строительству стены на границе между США и Мексикой. Ньето заявил, что его страна не станет платить за строительство стены.