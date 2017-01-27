Сирия итоги за сутки на 27 января 6.00: сирийская армия остановила наступление ИГ под Алеппо, в Идлибе началась война между исламистами

Сирия, 27 января. Сирийская армия остановила неожиданное наступление ИГ* в провинции Алеппо, разногласия между группировками исламистов в Идлибе переросли в полномасштабную войну. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Населенные пункты долины Вади Барада на северо-западе провинции Дамаск постепенно возвращаются к мирной жизни. Отказавшиеся сложить оружие исламисты организованно покидают долину в направлении Идлиба, согласно достигнутой договоренности с сирийским правительством.

Пожелавшие урегулировать свой правовой статус боевики пополняют между тем ряды отрядов самообороны. Российский Центр по примирению враждующих сторон пытается убедить укрывшихся в горных районах радикалов, продолжающих обстреливать долину, присоединиться к перемирию.

Однако военные действия в некоторых районах долины до сих пор продолжаются. Сирийские активисты сообщили, что правительственные войска пытались отбить у отказавшихся примкнуть к перемирию боевиков населенный пункт Айн аль-Фиджа, где располагается важный стратегический объект – станция водоснабжения, на 80 процентов обеспечивающая водой сирийскую столицу.

В Восточной Гуте Дамаска сирийской армии удалось после трех дней ожесточенных боев с исламистами установить полный контроль над населенным пунктом Аль-Касимия.

Необходимо отметить, что это селение располагается в непосредственный близости от населенных пунктов Хазрама и Ан-Нашибия, в направлении которых и будет предположительно разворачиваться дальнейшее наступление правительственных войск с целью затянуть петлю вокруг группировки боевиков вооруженных формирований, крупнейшее из которых – группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»*** (бывшая «Джебхат ан-Нусра), к востоку от сирийской столицы.

Провинция Латакия

В Латакии на севере страны российские медики оказали нуждающимся жителям города медицинскую помощь, в то время как военнослужащие РФ раздали населению провизию. Стоит отметить, что Латакия является одной из самых стабильных с точки зрения безопасности провинций Сирии, так как население большей части ее территории преимущественно состоит из поддерживающих Башара Асада алавитов. Другим фактором стабильности является то, что в непосредственной близости от Латакии располагается российская военная авиабаза Хмеймим.

Провинция Алеппо

К юго-востоку от Алеппо сирийской армии удалось остановить неожиданное наступление, которое террористы ИГ начали в районе города Ханассер в целью перерезать стратегически важную автомагистраль, связывающую Алеппо с остальными районами Сирии.

В настоящий момент шоссе работает в обычном режиме. Бои идут в шести километрах от трассы. Десятки террористов были уничтожены. Об этом сообщил информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военные источники.

Pics from Khanasser Road Taken since half hour ago

Under SAA Control



طريق خناصر منذ قليل تحت سيطرة الجيش السوري ويعمل بشكل اعتيادي pic.twitter.com/XX5xSLdY8L — Yusha Yuseef (@MIG29_) January 26, 2017

Подконтрольные группировке СМИ в свою очередь утверждают, что Ханассер находится в настоящий момент под контролем ИГ.

В районе города Аль-Баб на северо-востоке провинции петля вокруг террористов продолжает стягиваться.

Отряды «Сирийской свободной армии» **, участвующие при поддержке турецких войск в операции «Щит Евфрата», отбили у боевиков ИГ населенный пункт Аль-Мукри и окружающие его высоты к востоку от города Аль-Баб. 13 террористов были уничтожены, сообщают активисты в оппозиции.

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом Аль-Мадиуна юго-западнее города Аль-Баб, где ранее террорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал группу военнослужащих правительственных войск.

Турецкое командование, в свою очередь, заявило об уничтожении 23 террористов ИГ, а также 206 объектов группировки на северо-востоке провинции за последние 24 часа в рамках операции «Щит Евфрата». Об этом сообщило Анатолийское информационное агентство.

Согласно заявлению турецкого генштаба, были уничтожены укрепленные позиции, командные пункты, склады оружия, а также транспортные средства террористов.

На северо-востоке провинции курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF)**** между тем смогли вернуть себе контроль над населенными пунктами Аль-Хамр, Мактаа Хаджар Кабир и Мактаа Хаджар Сагир к югу от города Манбидж, которые были утеряны вчера в результате наступления ИГ. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» со ссылкой на информированные источники.

В районе города Манбидж на севере провинции в окружение бойцов SDF попал отряд диверсантов ИГ. Группа террористов под руководством Абу Абдаллы аль-Бахрейни, главы полиции ИГ в городе Кифса на севере Сирии, сдалась курдским бойцам. Еще семь террористов были уничтожены при попытке сопротивлении. Об этом сообщил информационный портал AraNews со ссылкой на представителя SDF.

Жители Алеппо продолжают страдать от периодически возобновляющихся обстрелов со стороны вооруженных формирований, занимающих позиции в окрестностях города. Как минимум семь снарядов упали на жилые районы за последние сутки, 8 человек получили ранения.

Между тем боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» взяли в окружение занятый исламистами группировок «Файлак аш-Шам» и «Аль-Джебхат аш-Шамия» населенный пункт Аль-Хайян северо-западнее Алеппо. Поступали сведения о столкновениях между исламистами. Причиной вооруженной конфронтации являются противоречия между командованием крупнейших исламистских группировок в регионе «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

В населенном пункте Аль-Халазун в западной части провинции боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» открыли огонь по демонстрации мирных жителей, которые вышли на улицы селения, чтобы выразить свое неприятие присутствия в нем боевиков. Один человек погиб, несколько получили ранения. В интернет было выложено видео с места событий.

Провинция Хомс

В провинции Хомс сирийской армии удалось укрепить свои позиции в районе Пальмиры, на 15 км продвинувшись вглубь района Биар Аль-Фаваира юго-восточнее военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4). Террористы ИГ понесли большие потери. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Необходимо отметить, что контроль над данным районом позволяет правительственным войскам полностью обезопасить от возможных атак террористов аэродром и сконцентрироваться на основной цели операции – освобождении Пальмиры.

ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе высоты Ат-Тар к западу от Пальмиры и в окрестностях аэродрома.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре правительственные войска продолжают сдерживать наступление террористов ИГ. ВВС Сирии и ВКС РФ наносят массированные удары по позициям боевиков в районе города.

Правительственным войскам удалось уничтожить десятки террористов ИГ, их транспортные средства и одну БМП в ходе успешного наступления в районе кладбища и Панорамы, в окрестностях военного аэродрома, а также близ селения Аль-Джафра к востоку от города. Об этом сообщает САНА.

В районе военного аэродрома правительственные войска при поддержке ВВС Сирии отбили очередную атаку боевиков.

Между тем, ИГ утверждает, что под контролем боевиков оказалась электростанция и полевой госпиталь юго-западнее города, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Провинция Даръа

Остановка в провинции Даръа остается напряженной. Поступали сообщения о столкновениях между правительственными войсками и вооруженными формированиями в различных районах.

В северной части провинции сирийская армия окружила захваченный боевиками город Махаджа после срыва переговоров о прекращении огня между правительством Дамаска и вооруженными формированиями.

В городе Даръа два боевика были уничтожены при взрыве, прогремевшем при изготовлении ими снаряда.

Провинция Идлиб

Ситуация в провинции Идлиб существенно осложнилась. Разногласия между боевиками группировки «Ахрар аш-Шам» и союзных ей формирований исламистов с одной стороны и «Джебхат Фатх аш-Шам» с другой вылились в открытое вооруженное противостояние.

Командование «Ахрар аш-Шам» обвинило боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в нарушении соглашения о прекращении военных действий в Идлибе, добавив, что те захватили штаб группировки в Аль-Кастелло. Ранее группировка «Ахрар аш-Шам» предупредила что любые нападения на ее объекты со стороны «Джебхат Фатх аш-Шам» будут означать начало вооруженной борьбы.

За сутки уже шесть вооруженных формирований - «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама») «Бригады Суввар Сурия» («Бригады революционеров Сирии»), «Джейш аль-Муджахидин» («Армия моджахедов»), «Аль-Джебхат аш-Шамия», «Лива аль-Микдад бин Амр» и «Фастаким» - объявили о своем присоединении к «Ахрар аш-Шам».

Прошлой ночью боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» отбили у «Сукур аш-Шам» здание тюрьмы в Идлибе. Одержавшая победу сторона позволила проигравшим покинуть место событий, а контроль над тюрьмой был передан коалиции «Джейш аль-Фатх», к которой относится «Джебхат Фатх аш-Шам».

Позднее столкновения между исламистами были зафиксированы в районе населенных пунктов Мараян и Ихсам в горах Джабаль аз-Завия в южной части провинции.

Провинция Ракка

В западной части провинции Ракка отряды SDF, участвующие в операции «Гнев Евфрата», вернули себе позиции, потерянные в ходе вчерашнего контрнаступления террористов ИГ. Десятки боевиков были уничтожены.

ВВС коалиции нанесли несколько ударов в районе города Ат-Табака, был убит местный житель, двух других казнили террористы в селении Ат-Тувейхина по обвинению в вероотступничестве.

В районе города Ракка ударом ВВС коалиции был ликвидирован полевой командир ИГ Абу Анас Ираки.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли удары по позициям вооруженных формирований в окрестностях нескольких населенных пунктов на севере и востоке провинции Хама.

В восточной части провинции местный житель был ранен в результате обстрела террористами ИГ из гранатометов подконтрольного сирийской армии населенного пункта Аль-Мабуджа в окрестностях города Саламия.

В целом обстановка в провинции остается относительно стабильной.

Провинция Аль-Хасака

В южной части провинции Аль-Хасака жертвой ударов ВВС коалиции снова оказались мирные жители: в населенном пункте Аль-Гакка был атакован автомобиль. Один человек погиб, трое получили ранения.

Провинция Ас-Сувейда

Артиллерия правительственных войск открыла огонь по группе террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Каср к востоку от города Ас-Сувейда. Боевики понесли потери убитыми и ранеными.

В остальном обстановка в провинции остается стабильной.

Провинция Аль-Кунейтра

Важные события произошли во второй половине дня в провинции Аль-Кунейтра: сирийская армия начала крупное наступление на позиции группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в северной части провинции. Был уничтожен штаб боевиков в районе населенного пункта Телль аль-Хамария, десятки исламистов были ликвидированы.

Правительственным войскам также удалось остановить наступление боевиков группировки в районе населенных пунктов Аль-Макруса и Айн-Хафра, несколько исламистов были уничтожены.

Ирак

В Мосуле продолжаются затяжные бои между правительственными войсками и террористами ИГ. В первой половине дня иракская армия сумела остановить контрнаступление боевиков, утративших контроль над всеми районами на левом берегу Тигра. Операция по освобождению города от террористов продолжается.