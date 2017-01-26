МГБ ЛНР раскрыло личности шпионов СБУ, вербовавших жителей республики

Луганск, 26 января. Министерство госбезопасности Луганской народной республики заявляет, что установило личности 22 сотрудников спецслужб Украины, вербующих жителей ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба МГБ республики.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту организации сотрудниками СБУ шпионской деятельности на территории ЛНР. Как сообщили в ведомстве, в ходе следствия удалось установить, что на территории Луганской области действуют мобильные группы СБУ, состоящие из сотрудников региональных подразделений со всей Украины. При этом в МГБ заявляют, что члены групп подчинялись напрямую центральному аппарату.

По версии ведомства, они вербовали жителей ЛНР для сбора сведений, составляющих гостайну.

На данный момент установлены личности 22 членов подразделения СБУ под кодовым названием «МАП-148», дислоцировавшиеся в райцентре Новоайдар Луганской области. По данным МГБ ЛНР, участники группы формировались из состава сотрудников управления СБУ во Львовской области.