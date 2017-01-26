Идлиб: сирийская оппозиция начала воевать друг с другом

Москва, 26 января. Несколько группировок сирийской оппозиции вступили в вооруженное противостояние друг с другом в провинции Идлиб. Об этом сообщает RT на русском.

При этом ранее группировки вели совместную борьбу против правительственных войск Сирии. Данная ситуация стала результатом утраты общего врага и появления политических разногласий между группировками сирийской оппозицией.

Группировки обмениваются ударами из ракетных установок, крупнокалиберных минометов и пулеметов. Все стороны несут серьезные потери в живой силе и технике. Стоит отметить, что столкновения между оппозицией начались сразу после освобождения Алеппо.