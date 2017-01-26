Названы самые кассовые оскароносные фильмы

Нью-Йорк, 26 января. Американская газета Wall Street Journal опубликовала список фильмов, которые были отмечены премией «Оскар» и стали самыми кассовыми.

Формируя рейтинг, журналисты посчитали, сколько фильмы получили в прокате в Соединенных Штатах Америки. При этом издание учитывало инфляцию. В результате пятое место рейтинга досталось картине «Афера», которая вышла в 1973 году. Далее следует фильм «Бен-Гур» 1959 года, который принес создателям 848 миллионов долларов только в Соединенных Штатах Америки.

Тройку лидеров открывает «Титаник», выпущенный в 1997 году. Любимая зрителями мелодрама принесла Джеймсу Кэмерону почти 1,2 миллиарда долларов. Серебро символического рейтинга получила картина «Звуки музыки» 1965 года, которая принесла создателям 1,23 миллиарда долларов.

На вершине данного рейтинга оказался фильм «Унесенные ветром» 1939 года. Учитывая инфляцию, эта картина заработала 1,7 миллиарда долларов – этот показатель до сих пор не побила ни одна кинолента.