Высшее руководство Госдепа подало в отставку в полном составе

Вашингтон, 26 января. Высшие должностные лица государственного департамента США оставили свои посты. Об этом сообщила Washington Post.

Дэвид Уэйд, возглавлявший аппарат Госдепа при Джоне Керри, заметил, что речь идет о самом значительном единовременном уходе.

Восстановление после столь массового увольнения будет непростым делом, — резюмировал Уэйд.

Washington Post уточняет, что свои посты покинули Патрик Кеннеди, Джойс Барр, Мишель Бонд и Джентри Смит.

Ранее Госдеп США покинула Виктория Нуланд.