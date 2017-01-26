Захарова раскрыла подробности предложенной РФ конституции Сирии

Москва, 26 января. Предложенный российской стороной проект конституции Сирии не является давлением на оппозицию и не ставит ее в жесткие рамки. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире телеканала «Россия 24» Захарова рассказала, что РФ передала оппозиции на переговорах в Астане наработки, «некие идеи» по конституции Сирии.

«Естественно, это вопрос не давления нашего, ни каких-то жестких рамок, в которые мы хотим поставить те или иные группы оппозиции. Речь идет о приглашении к дискуссии по самому важному вопросу — будущему Сирии», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Помимо этого, Захарова оценила прошедшие в Астане переговоры, участие в которых приняли представители оппозиции, как успешные. «Здесь нужно говорить о полном успехе — удалось усадить за один стол переговоров, удалось задать соответствующий тон дискуссии и обсуждения», — выразила мнение Захарова.

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