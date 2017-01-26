Умный искатель мин: корабль «Иван Антонов» для Минобороны РФ заложили в Питере. ФАН-ТВ

Минобороны РФ продолжает совершенствовать Военно-морской флот, обеспечивая его новейшей техникой, оборудованием и судами. Совсем скоро его пополнит корабль-тральщик нового поколения с гордым названием «Иван Антонов». Это первое судно, которое будет создано по уникальной технологии. ФАН-ТВ находится на Средне-Невском судостроительном заводе под Петербургом, где наблюдает церемонию закладки мощного корабля, который наверняка сослужат стране хорошую службу.

Базовый морской тральщик проекта 12700 будет носить имя героя Советского Союза Ивана Петровича Антонова. Это второй корабль серии, контракт на строительство которого был подписан с Министерством обороны РФ в апреле 2014 года: первым был «Георгий Курбатов», заложенный в апреле 2015 года.

На церемонии закладки нового судна присутствовала дочь героя СССР Наталья Ивановна Антонова. «Я вас всех поздравляю с этим знаменательным событием, и от имени своего отца, от имени всех нас, детей: моей сестры, сына Ивана Петровича, который является профессиональным подводником ВМФ. Я очень рада и благодарю вас за то, что, действительно, появится такой корабль имени Ивана Петровича Антонова. Я хочу подарить кораблю звезду, которую носил папа», – сказала она.

Заместитель Главнокомандующего ВМФ, контр-адмирал Виктор Бурсук рассказал о планах завода: «Средне-Невский завод будет строить пока только тральщики, однако, учитывая, что этот завод обладает уникальной технологией по композитным материалам, он будет участвовать в строительстве и корветов, и фрегатов, и других надводных кораблей. Это стало возможным, поскольку композитные материалы всё больше и больше внедряются в технику кораблестроения. Тральщики этой серии должны составить основу защиты наших кораблей как минимум на несколько десятилетий». Бурсук выразил пожелание, что, начиная со следующего года, Военно-морской флот России будет получать по два таких корабля ежегодно.

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Новый корабль спроектировало Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Его генеральный директор Александр Шляхтенко рассказал ФАН-ТВ о том, насколько сложно сконструировать судно такого масштаба, особенно с учетом новых технологий: «Для конструктора проектировать этот тральщик было, действительно, сложно, поскольку концепция траления, или поиск классификации и уничтожения мин, за последние годы серьезно изменилась. Если в годы Второй мировой войны в основном использовались якорные мины (рогатые), то сейчас мины стали умными: они заиливаются, они в основном используются в донной области, и, конечно, чтобы находить такие мины, уничтожать их и освобождать фарватеры, нужны умные искатели мин. Поэтому на этом корабле используются безэкипажные катера, которые находятся на нем, опускаются в воду и выполняют те же действия, что и тральщик. Вот эти комплексы новейшие – они сложны. Но ничего, мы справились с этой задачей.

В прошлом году был успешно сдан головной корабль «Обухов», и он сегодня в эксплуатации. Мы хотим этот [будущий] корабль использовать шире. Мы хотим, чтобы этот корабль был не просто тральщик, но был еще и патрульным кораблем, и выполнял функции миноискания и уничтожения мин. Я думаю, что этот тральщик сложен только в том плане, что у него должны быть минимальные физические поля (магнитное и электрическое). И его эксплуатация всегда требует от экипажа очень внимательно следить за этими полями, чтобы не быть уничтоженным миной в момент траления. Это самая главная задача».

Генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, выступая на церемонии, подчеркнул: «Сегодня наш завод идет в ногу со временем, и мы строим современные корабли, которые будут решать государственные задачи, по новым технологиям. Желаю всем присутствующим собраться через год здесь же на подъеме флага на борту этого корабля».

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