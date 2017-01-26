Эксперты оценили идею Патриарха Кирилла создать банк для бедных

Москва, 26 января. Специалисты банковского сектора откликнулись на предложение Патриарха Кирилла создать финансовое учреждение, ориентированное на бедных людей.

Член совета по инвестиционной политике торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров отметил, что «этический банкинг» такого рода уже не первый год обсуждается в кругу финансистов и православных людей.

В то же время, предложенный Патриархом вариант является новым для РПЦ, и стал ответом на агрессивную деятельность коллекторов.

Любомудорв также заметил, что исламские финансисты уже довольно давно взяли на вооружение практику беспроцентного долевого финансирования.

Ранее сообщалось об инициативе патриарха Кирилла создать банк для бедных.