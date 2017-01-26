В РПЦ заявили о политическом противостоянии в судьбе Исаакиевского собора

Москва, 26 января. Противоречия относительно передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Петербурге имеет политический, а не религиозный характер. Об этом заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Раскола внутри православного сообщества нет. Раскол нынешний, противостояние, происходит по политической линии, это политическое противостояние, а не религиозное», — пояснил Щипков.

По его словам, о политическом противостоянии свидетельствует тот факт, что за передачу собора выступают как православные, так и не православные, аналогичная ситуация сложилась и с противоположной стороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с передачей Исаакиевского собора в пользование РПЦ, являются исключительной прерогативой петербургских властей.