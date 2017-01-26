Биологи рассказали о влиянии ЛСД на мозг человека
Берн, 26 января. Биологи из Цюрихского университета изучили то, как меняется работа мозга человека, принимавшего ЛСД.
Согласно предварительным данным экспертов, психоделик влияет на группы нервных клеток в коре головного мозга, поверхность которых покрыта серотониновыми рецепторами 5-HT2A. В результате у пациентов формировались новые ассоциации.
Как ранее сообщало издание «Индикатор», ученые разрабатывают новые приборы, которые позволяют фиксировать запахи наркотиков.
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