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Политика
МИД РФ: Заявления Трампа об угрозе терроризма может стать началом борьбы

МИД РФ: Заявления Трампа об угрозе терроризма может стать началом борьбы

22:04  26 Января 2017
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МИД РФ: Заявления Трампа об угрозе терроризма может стать началом борьбы

Москва, 26 января. Заявления президента США Дональда Трампа о всемирной угрозе терроризма могут послужить началом борьбы с этим злом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы слышали в заявлениях Трампа, о том, что международный терроризм является главной угрозой и его безусловным приоритетом будет борьба с этим злом. Это вселяет очень большой оптимизм и надежду, что действительно это будет так и это будет важным направлением деятельности США», — отметила она.

Ранее  Мария Захарова заявила, что Москва не ждет пророссийского курса от новой администрации США, так как в политике не бывает «удобных партнеров», однако в отношениях Москвы и Вашингтона существуют вопросы и проблемы, которые необходимо решать.

#дональд трамп
Кирилл Иванов
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