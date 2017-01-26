Противники торговли с ДНР и ЛНР заблокировали еще одну железнодорожную станцию

Киев, 26 января. Группа украинских радикалов заблокировала еще одну узловую станцию в Луганской области, дабы воспрепятствовать торговле с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщил телеканал 112 Украина.

Следует отметить, что действия украинских радикалов активно поддерживает народный депутат Украины Семен Семенченко.

На своей странице в Facebook он заявил, что блокада еще одной станции стала ответом на «угрозы силового противостояния и возбуждение уголовных дел».

По мнению Семенченко, блокада призвана «бороться с финансированием терроризма и торговлей с оккупантами».

Ранее в СБУ заявили, что уголь, добываемый на территориях ДНР и ЛНР, имеет для Украины стратегическое значение.