ФАН публикует список пострадавших в результате пожара на скалодроме в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 января. Не менее четырех человек пострадали в результате сильного пожара, который произошел в четверг на петербургском скалодроме Rock Town.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в ходе инцидента пострадали 47-летний Сергей Я., 42-летний Дмитрий К., 26-летний Александр З. и 46-летний Валерий С. Все они госпитализированы в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Кроме того, поступили сведения об одном погибшем, однако его личность пока не установлена.

Ранее сообщалось о возгорании на территории скалодрома Rock Town. Огонь быстро перекинулся на расположенный по соседству мебельный центр «Аквилон».