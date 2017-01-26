Мигранты из Афганистана транслировали изнасилование жительницы Швеции в Интернете
Стокгольм, 26 января. Правоохранительные органы Швеции выясняют обстоятельства изнасилования жительницы Швеции.
Согласно предварительной информации, двое выходцев из Афганистана надругались над девушкой. За этим наблюдал гражданин Швеции.
Запись преступления транслировалась в Интернете, поэтому одна из зрительниц успела вызвать полицию.
Напомним, ранее стало известно о том, что более 400 боевиков из запрещенной в РФ организации «Исламское государство» проникли в страны Европы.
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