Ученые нашли в янтаре древнее насекомое-«пришельца»

Москва, 26 января. Ученые обнаружили насекомое в куске янтаря из мелового периода, которое имеет треугольную голову и выпуклые глаза.

По данным исследователей, возраст загадочного насекомого составляет боле 100 миллионов лет. При этом насекомое отличается от всех видов, которые известны науке. Исследователи приняли решение отнести насекомое к виду Aethiocarenodea, а также дали ему название Aethiocarenus burmanicus.

Ученые отмечают, что насекомое выглядит также как инопланетяне. Исследователи предполагают, что насекомое обитало в древесной коре, а также было всеядным.