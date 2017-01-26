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Политика
Сирия новости 26 января 22.30: сирийская армия остановила наступление ИГ под Алеппо, в Идлибе начинается война между исламистами

Сирия новости 26 января 22.30: сирийская армия остановила наступление ИГ под Алеппо, в Идлибе начинается война между исламистами

22:30  26 Января 2017
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Сирия новости 26 января 22.30: сирийская армия остановила наступление ИГ под Алеппо, в Идлибе начинается война между исламистами

Сирия, 26 января. Сирийская армия остановила неожиданное наступление ИГ* в провинции Алеппо, столкновениями между группировками исламистов в Идлибе постепенно переросли в полномасштабные военные действия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Провинция Дамаск

Сирийская армия и ее союзники после нескольких дней ожесточенных боев с боевиками полностью вернули себе контроль над населенным пунктом Аль-Касимия в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщил информационный портал Syrianoor со ссылкой на местных активистов.

Необходимо отметить, что Аль-Касимия располагается в непосредственный близости от населенных пунктов Хазрама и Ан-Нашибия, в направлении которых и будет предположительно разворачиваться дальнейшее наступление правительственных войск с целью затянуть петлю вокруг группировки боевиков вооруженных формирований, крупнейшее из которых – группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»*** (бывшая «Джебхат ан-Нусра), к востоку от сирийской столицы.

Карта военных действий в окрестностях Дамаска

Напомним, что в последние дни сирийской армии уже несколько раз удавалось отбить у исламистов Аль-Касимию, однако те каждый раз возвращали себе контроль над населенным пунктом.

Провинция Алеппо

Поступили сообщения, что сирийская армия остановила наступление ИГ в районе города Ханассер к юго-востоку от Алеппо. Стратегически важное шоссе, связывающее провинцию с другими регионами Сирии, в настоящий момент работает в обычном режиме. Бои в настоящий момент идут в шести километрах от трассы. Десятки террористов были уничтожены. Об этом сообщает информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военные источники.

Военный журналист Юша Юсеф выложил на своей странице в Twitter фотографии с места событий.

Напомним, что ранее террористы ИГ начали неожиданное наступление на позиции сирийской армии в регионе. Группировка заявила, что ее боевики отбили у правительственных войск город Ханассер и ведут бои в его окрестностях с целью перерезать основную транспортную артерию, связывающую Алеппо с остальными провинциями.

Жители Алеппо между тем продолжают страдать от обстрела со стороны занимающих позиции в окрестностях города вооруженных формирований. Базирующийся в Лондоне «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» сообщил, что 6 снарядов упали на жилые районы на западе города, 8 человек получили ранения.

Карта военных действий в окрестностях Алеппо

В северо-восточной части провинции отряды «Сирийской свободной армии» **, участвующие при поддержке турецких войск в операции «Щит Евфрата», отбили у боевиков ИГ населенный пункт Аль-Мукри и окружающие его высоты к востоку от города Аль-Баб. 13 террористов были уничтожены, заявляют активисты в оппозиции.

Сирийская армия тем временем отбила у террористов населенный пункт Аль-Мадиуна юго-западнее города Аль-Баб, где ранее террорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал группу военнослужащих правительственных войск. Об этом заявил на своей странице в Twitter военный журналист Юша Юсеф. Петля вокруг боевиков группировки постепенно стягивается.

Провинция Хомс

Правительственные войска сумели на 15 км продвинуться вглубь района Биар Аль-Фаваира юго-восточнее военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4) в восточной части провинции Хомс. Террористы ИГ понесли большие потери. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Карта военных действий в окрестностях Пальмиры

Необходимо отметить, что контроль над данным районом позволяет правительственным войскам полностью обезопасить от возможных атак террористов аэродром и сконцентрироваться на основной цели операции – освобождении Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре сирийская армия уничтожила десятки террористов ИГ, их транспортные средства и одну БМП в районе кладбища и Панорамы, в окрестностях военного аэродрома, а также близ селения Аль-Джафра к востоку от города. Об этом сообщает САНА.

В районе военного аэродрома правительственные войска при поддержке ВВС Сирии отбили очередную атаку боевиков.

Карта военных действий в окрестностях Дейр эз-Зора

Правительственные СМИ также сообщают, что ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли массированные удары по скоплениям террористов в окрестностях кладбища.

Провинция Даръа

Два боевика были уничтожены в результате взрыва в районе города Даръа. Местные активисты сообщают, что причиной случившегося стал взрыв снаряда, который они изготавливали.

Провинция Идлиб

Командование «Ахрар аш-Шам» заявило, что  боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»*** нарушили соглашение о прекращении военных действий в Идлибе и захватили штаб группировки в Аль-Кастелло. Данное заявление можно считать началом полномасштабных военных действий между исламистами в провинции.

Правительственные СМИ между тем сообщают, что боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» ведут ожесточенные бои с исламистами «Ахрар аш-Шам», пытаясь захватить населенный пункт Бинин в южной части провинции.

Сирия новости 26 января 22.30: сирийская армия остановила наступление ИГ под Алеппо, в Идлибе начинается война между исламистами

Боевикам «Ахрар аш-Шам» удалось вывести из строя танк «Джабхат Фатх аш-Шам» в районе селения.

Десятки мирных жителей, покинувших свои дома в Дейр эз-Зоре, вынуждены были бежать из лагеря беженцев в провинции по причине идущих в окрестностях боев между «Джебхат Фатх аш-Шам» и группировкой «Джейш аль-Ислам», которая ранее присоединилась к «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor24.

Провинция Ракка

Боевики ИГ обстреляли из гранатометов населенный пункт Аль-Лакта в северной части провинции Ракка. Один человек погиб, несколько получили ранения.

В западной части провинции террористы обстреляли позиции отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF)**** севернее города Ат-Табака. Сирийские активисты сообщают о раненых в рядах курдских бойцов, участвующих в операции «Гнев Евфрата», направленной на освобождение провинции от ИГ.

Провинция Хама

Местный житель был ранен в результате обстрела террористами ИГ из гранатометов подконтрольного сирийской армии населенного пункта Аль-Мабуджа в окрестностях города Саламия в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

Правительственные войска, в свою очередь, открыли огонь по позициям боевиков в районе населенного пункта Ас-Сабха в восточной части провинции.

Провинция Аль-Кунейтра

Сирийская армия начала крупное наступление на позиции группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в северной части позиции Аль-Кунейтра. Был уничтожен штаб боевиков в районе населенного пункта Телль аль-Хамария, десятки исламистов были ликвидированы. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

Правительственным войскам также удалось остановить наступление боевиков группировки в районе населенных пунктов Аль-Макруса и Айн-Хафра, несколько исламистов были уничтожены.

Ирак

Международная коалиция несет ответственность за гибель 11 мирных жителей в результате авиаудара в 80 км от Мосула в декабре прошлого года. К такому выводу после опроса очевидцев пришла организация Human Rights Watch.

ВВС коалиции

Сообщается, что удар был нанесен по гражданскому транспортному средству в районе, находящемся в то время под контролем ИГ.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в ходе операций ВВС коалиции гибнут мирные жители. В начале этого года штаб коалиции признал, что в результате ударов ее самолетов в Сирии и Ираке погибли не менее 188 гражданских лиц.

Справка по упомянутым в тексте организациям

Андрей Бодров
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