Сирия новости 26 января 22.30: сирийская армия остановила наступление ИГ под Алеппо, в Идлибе начинается война между исламистами

Сирия, 26 января. Сирийская армия остановила неожиданное наступление ИГ* в провинции Алеппо, столкновениями между группировками исламистов в Идлибе постепенно переросли в полномасштабные военные действия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Провинция Дамаск

Сирийская армия и ее союзники после нескольких дней ожесточенных боев с боевиками полностью вернули себе контроль над населенным пунктом Аль-Касимия в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщил информационный портал Syrianoor со ссылкой на местных активистов.

Необходимо отметить, что Аль-Касимия располагается в непосредственный близости от населенных пунктов Хазрама и Ан-Нашибия, в направлении которых и будет предположительно разворачиваться дальнейшее наступление правительственных войск с целью затянуть петлю вокруг группировки боевиков вооруженных формирований, крупнейшее из которых – группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»*** (бывшая «Джебхат ан-Нусра), к востоку от сирийской столицы.

Напомним, что в последние дни сирийской армии уже несколько раз удавалось отбить у исламистов Аль-Касимию, однако те каждый раз возвращали себе контроль над населенным пунктом.

Провинция Алеппо

Поступили сообщения, что сирийская армия остановила наступление ИГ в районе города Ханассер к юго-востоку от Алеппо. Стратегически важное шоссе, связывающее провинцию с другими регионами Сирии, в настоящий момент работает в обычном режиме. Бои в настоящий момент идут в шести километрах от трассы. Десятки террористов были уничтожены. Об этом сообщает информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военные источники.

Военный журналист Юша Юсеф выложил на своей странице в Twitter фотографии с места событий.

Pics from Khanasser Road Taken since half hour ago

Under SAA Control



طريق خناصر منذ قليل تحت سيطرة الجيش السوري ويعمل بشكل اعتيادي pic.twitter.com/XX5xSLdY8L — Yusha Yuseef (@MIG29_) January 26, 2017

Напомним, что ранее террористы ИГ начали неожиданное наступление на позиции сирийской армии в регионе. Группировка заявила, что ее боевики отбили у правительственных войск город Ханассер и ведут бои в его окрестностях с целью перерезать основную транспортную артерию, связывающую Алеппо с остальными провинциями.

Жители Алеппо между тем продолжают страдать от обстрела со стороны занимающих позиции в окрестностях города вооруженных формирований. Базирующийся в Лондоне «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» сообщил, что 6 снарядов упали на жилые районы на западе города, 8 человек получили ранения.

В северо-восточной части провинции отряды «Сирийской свободной армии» **, участвующие при поддержке турецких войск в операции «Щит Евфрата», отбили у боевиков ИГ населенный пункт Аль-Мукри и окружающие его высоты к востоку от города Аль-Баб. 13 террористов были уничтожены, заявляют активисты в оппозиции.

Сирийская армия тем временем отбила у террористов населенный пункт Аль-Мадиуна юго-западнее города Аль-Баб, где ранее террорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал группу военнослужащих правительственных войск. Об этом заявил на своей странице в Twitter военный журналист Юша Юсеф. Петля вокруг боевиков группировки постепенно стягивается.

Провинция Хомс

Правительственные войска сумели на 15 км продвинуться вглубь района Биар Аль-Фаваира юго-восточнее военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4) в восточной части провинции Хомс. Террористы ИГ понесли большие потери. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Необходимо отметить, что контроль над данным районом позволяет правительственным войскам полностью обезопасить от возможных атак террористов аэродром и сконцентрироваться на основной цели операции – освобождении Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре сирийская армия уничтожила десятки террористов ИГ, их транспортные средства и одну БМП в районе кладбища и Панорамы, в окрестностях военного аэродрома, а также близ селения Аль-Джафра к востоку от города. Об этом сообщает САНА.

В районе военного аэродрома правительственные войска при поддержке ВВС Сирии отбили очередную атаку боевиков.

Правительственные СМИ также сообщают, что ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли массированные удары по скоплениям террористов в окрестностях кладбища.

Провинция Даръа

Два боевика были уничтожены в результате взрыва в районе города Даръа. Местные активисты сообщают, что причиной случившегося стал взрыв снаряда, который они изготавливали.

Провинция Идлиб

Командование «Ахрар аш-Шам» заявило, что боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»*** нарушили соглашение о прекращении военных действий в Идлибе и захватили штаб группировки в Аль-Кастелло. Данное заявление можно считать началом полномасштабных военных действий между исламистами в провинции.

Правительственные СМИ между тем сообщают, что боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» ведут ожесточенные бои с исламистами «Ахрар аш-Шам», пытаясь захватить населенный пункт Бинин в южной части провинции.

Боевикам «Ахрар аш-Шам» удалось вывести из строя танк «Джабхат Фатх аш-Шам» в районе селения.

Десятки мирных жителей, покинувших свои дома в Дейр эз-Зоре, вынуждены были бежать из лагеря беженцев в провинции по причине идущих в окрестностях боев между «Джебхат Фатх аш-Шам» и группировкой «Джейш аль-Ислам», которая ранее присоединилась к «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor24.

Провинция Ракка

Боевики ИГ обстреляли из гранатометов населенный пункт Аль-Лакта в северной части провинции Ракка. Один человек погиб, несколько получили ранения.

В западной части провинции террористы обстреляли позиции отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF)**** севернее города Ат-Табака. Сирийские активисты сообщают о раненых в рядах курдских бойцов, участвующих в операции «Гнев Евфрата», направленной на освобождение провинции от ИГ.

Провинция Хама

Местный житель был ранен в результате обстрела террористами ИГ из гранатометов подконтрольного сирийской армии населенного пункта Аль-Мабуджа в окрестностях города Саламия в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

Правительственные войска, в свою очередь, открыли огонь по позициям боевиков в районе населенного пункта Ас-Сабха в восточной части провинции.

Провинция Аль-Кунейтра

Сирийская армия начала крупное наступление на позиции группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в северной части позиции Аль-Кунейтра. Был уничтожен штаб боевиков в районе населенного пункта Телль аль-Хамария, десятки исламистов были ликвидированы. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

Правительственным войскам также удалось остановить наступление боевиков группировки в районе населенных пунктов Аль-Макруса и Айн-Хафра, несколько исламистов были уничтожены.

Ирак

Международная коалиция несет ответственность за гибель 11 мирных жителей в результате авиаудара в 80 км от Мосула в декабре прошлого года. К такому выводу после опроса очевидцев пришла организация Human Rights Watch.

Сообщается, что удар был нанесен по гражданскому транспортному средству в районе, находящемся в то время под контролем ИГ.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в ходе операций ВВС коалиции гибнут мирные жители. В начале этого года штаб коалиции признал, что в результате ударов ее самолетов в Сирии и Ираке погибли не менее 188 гражданских лиц.