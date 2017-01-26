До Судного дня осталось две с половиной минуты: слова Трампа приблизили Апокалипсис

Вашингтон, 26 января. Символические «часы Судного дня» замерли на без двух с половиной минут двенадцать, где полночь — начало ядерной войны.

Американские физики в четверг передвинули стрелки на 30 секунд вперед из-за обещаний президента США Дональда Трампа приумножить ядерный арсенал США. Кроме того, ученые видят опасность в том, что глава государства отказывается признавать проблему глобального потепления и связанных с ним климатических сдвигов.

Отметим, что в прошлом году стрелки часов замерли на отметке 23.57.00, однако ближе всего к катастрофе человечество было в 1958 году, когда начались испытания водородной бомбы. Тогда часы установили на 23.58.00.