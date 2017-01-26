Министр обороны Украины уволил генерала, заснувшего на заседании

Киев, 26 января. Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, уснувшего в ходе заседания. О столь радикальном решении сообщила заместитель украинского министра обороны Алина Фролова на своей странице в Facebook.

Фролова утверждает, что уволенный генерал уснул во время заседания реформ МОУ. Она добавила, что сон высокопоставленного военнослужащего произвел на нее большое впечатление.

«О каких реформах может идти речь, если генералы спят?», — сокрушается чиновница.

Следует отметить, что имя уволенного генерала пока не известно.

Ранее Надежда Савченко уснула во время судебного заседания в Москве при рассмотрении дела об украинских радикалах.