Нацкоалиция сирийских оппозиционеров отказалась встречаться с Лавровым
Москва, 26 января. Члены Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил отказались встречаться с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Российский дипломат планирует 27 января встретиться с представителями «умеренной» сирийской оппозиции. Однако глава Нацкоалиции Анас аль-Абда, его заместитель Абдель-Хаким Башар и член полтибюро Хади аль-Бахра отказались приезжать в Москву.
Напомним, ранее сирийская оппозиция отклонила проект конституции САР, подготовленный Россией.
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