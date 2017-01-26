Нацкоалиция сирийских оппозиционеров отказалась встречаться с Лавровым

Москва, 26 января. Члены Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил отказались встречаться с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Российский дипломат планирует 27 января встретиться с представителями «умеренной» сирийской оппозиции. Однако глава Нацкоалиции Анас аль-Абда, его заместитель Абдель-Хаким Башар и член полтибюро Хади аль-Бахра отказались приезжать в Москву.

Напомним, ранее сирийская оппозиция отклонила проект конституции САР, подготовленный Россией.

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