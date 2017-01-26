На выгнавшего из машины мать с ребенком московского таксиста завели уголовное дело

Москва, 26 января. Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело против московского таксиста, который выгнал из машины мать с двухлетним ребенком.

Дело возбуждено по статье «Побои», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сам подозреваемый уже задержан полицией, сообщает ТАСС.

Напомним, что водитель такси в Москве в буквальном смысле вышвырнул из машины мать с двухлетним ребенком. Поводом для недовольства стало то, что мальчик испачкал обувью чистую обивку сиденья. Малыш был госпитализирован с травмами, полученными от падения на асфальт.