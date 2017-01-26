США оставили без ответа просьбы Лаврова раскрыть данные о кибератаках

Москва, 26 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки не отреагировали на просьбы Сергея Лаврова о предоставлении данных по кибератакам. Об этом она заявила в интервью для телеканала «Россия 24».

Захарова отметила, что Лавров неоднократно обращался к компетентным органам США. Тем не менее, американская сторона не передала «практически ничего».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высоко оценил способности президента США Дональда Трампа заключать сделки. Лавров выразил надежду, что США не будут вмешиваться во внутренние дела РФ.