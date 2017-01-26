Москва, 26 января. Москва не ждет пророссийского курса от новой администрации США, но надеется на ее прагматичность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пояснила, что в политике не бывает «удобных партнеров», а американская власть не может стать «пророссийской», однако в отношениях двух государств существуют вопросы и проблемы, которые необходимо решать.

«Никто не ждет пророссийски настроенных лидеров, министров, руководителей и так далее. Все ждут прагматичного подхода к решению общих проблем», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переломный период в российско-американских отношениях, который возник при правлении президента Барака Обамы, можно будет преодолеть только со временем.