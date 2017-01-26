Ситуация в Алеппо и Дамаске позволила изменить список осажденных городов Сирии

Нью-Йорк, 26 января. В Сирии сократилось количество осажденных населенных пунктов. Об этом в четверг рассказал заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

Это связано с тем, что правительственные войска Сирийской Арабской Республики освободили восточную часть Алеппо. Еще в двух сельских районах Дамаска улучшилась обстановка.

По данным эксперта, 643 тысячи человек проживают в осажденных районах.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские наблюдатели зафиксировали три нарушения режима перемирия в Сирии.

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