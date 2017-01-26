Плыви домой: мигрант из Африки утонул в Венеции под смех толпы

Венеция, 26 января. Беженец из Гамбии утонул посреди дня в канале Венеции, поскольку никто из очевидцев не предпринял попытки спасти утопающего. Как видно на кадрах видеоролика, который уже появился в Сети, 22-летний парень пытается остаться на плаву, в то время как зеваки смеются и подбадривают его веселыми криками. В какой-то момент один из туристов крикнул ему: «Давай, плыви домой».

Команда проплывающего мимо прогулочного катера бросила несчастному несколько спасательных кругов, однако парень не смог доплыть до них. Глава ассоциации спасателей Венеции Дино Бассо заявил, что не обвиняет никого конкретно, однако кто-то из толпы все же мог предпринять попытку спасти человека. Местные власти уже начали расследование по данному инциденту, сообщает La Nuova Venezia.