Москва, 26 января. Представленный Россией проект конституции Сирии является импульсом для начала дискуссии о будущем страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что документ, представленный в Астане, включает в себя идеи и мысли, которые могут оказаться полезными в ходе создания новой конституции Сирии.

«Это вопрос не нашего давления, не каких-то жестких рамок, в которые мы хотели бы поставить те или иные группы оппозиции. Речь идет о приглашении к дискуссии по самому важному вопросу будущего Сирии», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Стоит напомнить, что в ходе межсирийских переговоров в Астане представители оппозиции уклонились от обсуждения проекта конституции Сирии, который предложила российская делегация.