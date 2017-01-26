ВКС РФ уничтожили в Алеппо три командных пункта ИГ

Москва, 26 января. ВКС России совместно с ВВС Турции провели операцию в сирийской провинции Алеппо, в ходе которой были уничтожены три пункта управления боевиков «Исламского государства». Как сообщает Минобороны России, объекты террористов находились в районе населенного пункта Эль-Баб.

С российской стороны в операции участвовали фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, с турецкой — многоцелевые истребители F-16 и F-4.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Ирака и Сирии.