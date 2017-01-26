От решения проблем Сирии отказалась сама команда Обамы — Захарова

Москва, 26 января. Вашингтон выпал из процесса сирийского урегулирования из-за деструктивной линии поведения администрации 44-го президента США Барака Обамы. Об этом журналистам в четверг рассказала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Роль США в сирийском вопросе, безусловно, есть. К сожалению, они сами, как мне кажется, выключили себя из этого процесса», — подчеркнула дипломат в эфире «России 24».

Напомним, представители ПАСЕ заявили о том, что межсирийские переговоры в Астане могут укрепить перемирие в Сирии.

Читайте по теме: Сирия новости 26 января 19.30: ИГ наносит удар в Алеппо, сирийская армия занимает ключевые позиции в Хомсе