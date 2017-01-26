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Политика
От решения проблем Сирии отказалась сама команда Обамы — Захарова

От решения проблем Сирии отказалась сама команда Обамы — Захарова

20:57  26 Января 2017
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Захарова объяснила, как США выпали из процесса урегулирования конфликта в Сирии

Москва, 26 января. Вашингтон выпал из процесса сирийского урегулирования из-за деструктивной линии поведения администрации 44-го президента США Барака Обамы. Об этом журналистам в четверг рассказала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Роль США в сирийском вопросе, безусловно, есть. К сожалению, они сами, как мне кажется, выключили себя из этого процесса»,  — подчеркнула дипломат в эфире «России 24».

Напомним, представители ПАСЕ заявили о том, что межсирийские переговоры в Астане могут укрепить перемирие в Сирии.

Читайте по теме: Сирия новости 26 января 19.30: ИГ наносит удар в Алеппо, сирийская армия занимает ключевые позиции в Хомсе

Алексей Громов
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