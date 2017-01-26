Президент Мексики отказался от встречи с Трампом

Мехико, 26 января. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил свой визит в Вашингтон, где он должен был встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в четверг сообщили официальные лица страны.

Поводом для такого решения стал спор вокруг инициированного Трампом проекта по строительству стены на границе между США и Мексикой. В четверг Ньето, выступая в эфире национального телевидения, заявил, что Мексика не станет платить за строительство стены.

«Я сожалею, но я вынужден отклонить предложение США по поводу строительства стены. Я уже говорил это, и скажу еще раз: Мексика не будет платить ни за какие стены», — отметил он.

Предполагалось, что Ньето посетит Вашингтон 31 января, сообщает Associated Press.

Дональд Трамп требует, чтобы Мексика также участвовала в процессе возведения стены, которая должна поставить крест на нелегальной миграции в США.

«Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу», — отметил он.