Защита по китайскому образцу пользы не принесет — депутат Госдумы об инициативе Клименко

Москва, 26 января. Ограничение доступа к внешнему Интернету не защитит жителей страны от запрещенного контента. Об этом журналистам в четверг заявил заместитель председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Нужно просто усиливать работу определенных служб, создавать программы и роботов, которые будут анализировать, выявлять по кодовым словам, по трафику», — цитирует слова депутата RT на русском.

Напомним, ранее советник президент РФ Герман Клименко предложил ограничить в РФ интернету, взяв за основу опыт Китая.

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