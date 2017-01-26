Трамп передвинул стрелки на «часах Судного дня»

Вашингтон, 26 января. Американские ученые сдвинули стрелки на символических «часах Судного дня», которые отсчитывают время до ядерной войны, на 30 секунд вперед. В результате стрелки застыли на отметке 23.57.30, где полночь означает наступление конца света.

Поводом для такого шага стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который обещал расширить ядерный арсенал США. Кроме того, Трамп отрицает глобальные климатические изменения, что также ускорило ход «часов Судного дня», сообщает Bulletin of the Atomic Scientists.

В последний раз стрелки «часов Судного дня» переводились в прошлом году. Тогда они замерли на отметке 23.57.00, однако ближе всего человечество было близко к вымиранию в 1958 году, когда состоялись первые испытания водородной бомбы. Тогда часы «пробили» 23.58.