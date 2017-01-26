Пригнитесь, улица простреливается: журналисты ФАН работают в Донецке под пулями ВСУ

Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в одной из самых горячих точек Донбасса — дачном поселке Жабуньки, который простреливается со стороны украинских позиций даже из стрелкового оружия.

По дороге в поселок разворачивается картина настоящего апокалипсиса: в окне автомобиля проплывает изрешеченная осколками и пулями стела с надписью «Донецк», обрушенные секции мостов, и пробитое пулями дорожное ограждение. В самих Жабуньках это впечатление только усиливается: вокруг в буквальном смысле нет ни одного целого дома, причем речь идет не о единичных следах от пуль или осколков, а об обваленных углах строений, снесенных взрывами крышах и пробитых насквозь стенах.

Среди бойцов, защищающих поселок, мы встретили нашу старую знакомую — фельдшера с позывным «Тринити», которая согласилась ответить на вопросы об обстановке и своей работе медика.

«Обстановка напряженная, но мы не сдаемся и никогда не сдадимся, стоим и будем стоять. Слава богу, ребята уже наученные, и раненых нет. Хотя погода холодная, и иногда ребята болеют, но делаем все, что нужно, чтобы они выздоравливали».

Мы надели бронежилеты и каски и последовали за офицером с позывным «Алабай», который повел нас на позиции. По дороге мы услышали звук работающей бензопилы: один из бойцов пояснил нам, что она работает на украинских позициях, до которых буквально рукой подать. Когда было пройдено чуть больше половины пути, раздались выстрелы.

«А теперь бегом, и пригнитесь, улица простреливается» — скомандовал нам Алабай.

Изрядно сбив дыхание, мы, наконец, достигли окопов Вооруженных сил ДНР, где смогли перевести дух. Подвергая себя немалому риску, Олег забрался на бруствер, откуда смог снять позиции ВСУ: можно было разобрать и развевающийся флаг, и здания, в которых оборудованы огневые позиции. По словам бойцов, расстояние до ближайшей украинской позиции — 250 метров, а до самой дальней — чуть больше километра.

После этого мы спустились в блиндаж где расспросили Алабая и других бойцов о ситуации на позициях и в поселке: «Обстановка на данный момент такая: тихо, спокойно, вроде бы действует соглашение с двух сторон. Но это до вечера, а вечером у нас начинается насыщенная жизнь. Работают по нам из СПГ, БМП-1, БМП-2, АГС, крупнокалиберного «Утеса», БТР, ПК, стрелкового, конечно же, РПГ, ПТУРов. У них этого в достатке, делятся постоянно».

На обратном пути огонь в нашу сторону уже никто не открывал, и мы смогли благополучно добраться до машины и отправиться в обратный путь.