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Злость от голода помогла человечеству выжить

Злость от голода помогла человечеству выжить

19:44  26 Января 2017
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Злость от голода помогла человечеству выжить

Лондон, 26 января. Британские ученые раскрыли давнюю загадку человеческого организма:  почему голодные люди становятся агрессивными и раздражительными.

Выяснилось, что все дело в особом гормоне, который вырабатывается по мере снижения уровня сахара в крови с наступлением голода. При этом сильнее всего этот гормон вырабатывается, когда человек не уверен, сможет он поесть в ближайшее время или нет. У этого механизма есть эволюционное оправдание. Злость во время голода помогала древним людям успешнее охотиться.

Геннадий Плющев
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