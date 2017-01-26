Злость от голода помогла человечеству выжить

Лондон, 26 января. Британские ученые раскрыли давнюю загадку человеческого организма: почему голодные люди становятся агрессивными и раздражительными.

Выяснилось, что все дело в особом гормоне, который вырабатывается по мере снижения уровня сахара в крови с наступлением голода. При этом сильнее всего этот гормон вырабатывается, когда человек не уверен, сможет он поесть в ближайшее время или нет. У этого механизма есть эволюционное оправдание. Злость во время голода помогала древним людям успешнее охотиться.