МИД РФ опубликовал списки адвокатов для защиты граждан России за рубежом

Москва, 26 января. МИД России опубликовал списки адвокатов и юридических фирм, которые готовы оказать правовую помощь россиянам, находящимся за рубежом. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«На данный момент списки охватывают 145 стран мира и включают в себя порядка 1336 адвокатов и юридических фирм. Списки будут обновляться не реже одного раза в год», — пояснил он.

Долгов также добавил, что списки адвокатов и юридических фирм размещены на сайте МИД РФ, отметив, что они носят справочно-информационный характер.