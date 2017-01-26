Госдеп США уклонился от ответа на вопрос о заморозке транша для Палестины

Вашингтон, 26 января. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вносит коррективы в ряд программ для того, чтобы они соответствовали приоритетам администрации нового президента страны Дональда Трампа. Об этом журналистам в четверг заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер.

Однако он отказался комментировать информацию о том, что Вашингтон заморозил перевод Палестине 221 миллиона долларов.

Напомним, 20 января администрация предыдущего президента США Барака Обамы одобрила перевод денег палестинской стороне.

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