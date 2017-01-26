Сирия: Восточный Алеппо получил гуманитарную помощь ООН

Женева, 26 января. ООН начала поставку продуктов в сирийский Алеппо, который сильнее других городов пострадал в результате военных действий.

В восточную часть мегаполиса, где проходили наиболее ожесточенные бои, направлено девять общественных кухонь с 20 тоннами продуктов, что позволило обеспечить ежедневное двухразовое горячее питание для 40 тыс. жителей. Кроме того, 45 тыс. жителей Алеппо получили консервы, свыше 10 тыс. человек — продовольственные наборы, а для местных пекарен ООН каждый день поставляет по 45 тонн муки.

«ООН активизировала поддержку, оказываемую десяткам тысяч перемещенных сирийцев, возвращающимся домой в руины в восточной части города Алеппо», — сообщает организация.