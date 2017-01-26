Кремль прокомментировал заявление Клименко об ограничении Интернета в России

Москва, 26 января. Советник президента РФ Герман Клименко выразил собственное мнение, когда заявил об ограничениях Интернета в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения», — пояснил Песков.

Он также подчеркнул, что заявление Германа Клименко не является официальной позицией Кремля.

Стоит напомнить, что ранее Клименко выступил с лекцией «Информационная безопасность России», в ходе которой заявил, что единственным и надежным способом достижения информационной безопасности является ограничение Интернета, как в Китае.