Уголь из ДНР и ЛНР жизненно важен для Украины — СБУ

Киев, 26 января. Украинская сторона не может обойтись без угля, который добывается в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом журналистам в четверг сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

«СБУ не регулирует, кто и в каких количествах поставляет уголь на подконтрольную Киеву территорию. Но без этого угля мы не можем обойтись», — объяснил Грицак.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует отказаться от закупок угля у ДНР и ЛНР.

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