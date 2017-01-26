Сирийские войска на высоте: САА давит ИГ на кладбище в Дейр эз-Зоре

Сирийская армия ведет наступление на боевиков ИГ (арабское название — ДАИШ, организация запрещена на территории РФ) в районе кладбища у авиабазы в Дейр эз-Зоре. Атаковав террористов с тыла, правительственные войска, поддерживаемые авиацией, смогли взять под контроль несколько ключевых холмов, которые являются стратегическими высотами.

Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором отражен ход операции против ИГ. Бойцы армии Асада продвигаются в направлении военного аэродрома.

При поддержке ВКС РФ правительственные войска штурмовали район с начала недели, но освободили важную высоту только после битвы с террористами недалеко от автобусной станции. Более половины территории большого кладбища находится в руках правительственных сил. Чтобы снять блокаду с авиабазы в Дейр эз-Зоре, им осталось преодолеть лишь несколько сотен метров.

Взятые высоты позволяют сирийской армии установить контроль над районами, которые располагаются неподалеку. Теперь стоит задача не только снять блокаду, но и укрепиться на холмах, чтобы отразить возможные контратаки боевиков. В том, что они будут, никто не сомневается.

В помощь армии сирийское командование направило несколько подразделений Республиканской гвардии. В ближайшее время пополнение присоединится к действующим в регионе правительственным войскам. В то же время ВВС Сирии готовы и дальше наносить удары по тылам боевиков, не позволяя им проводить операции по перегруппировке.

Накануне «Известия» писали о том, как благодаря технике, переданной Россией, ВВС Сирии смогли провести уникальную операцию по переброске элитных частей в Дейр эз-Зор, который все еще осажден боевиками ИГ.