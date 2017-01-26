Ученые вычислили скорость расширения Вселенной

Сакраменто, 26 января. Астрофизики из Калифорнийского университета смогли вычислить точную скорость расширения Вселенной благодаря уточненным данным постоянной Хаббла. Новые расчеты расходятся с теми, что делались прежде в попытке определить последствия Большого взрыва.

Ученые полагают, что находятся на пороге открытия, которое полностью перевернет наше представление о Вселенной и станет основой для новой физики. Работа американских астрофизиков опубликована в журнале Monthly Notices of Royal Astronomical Society.

«Эти несовпадения могут быть порождены «новой физикой» за пределами Стандартной модели космологии, в частности, некой иной формой темной энергии», — считает исследователь из Швейцарии Фредерик Кубрин.