ДНР: Киев отказывается отводить войска от Донецкой фильтровальной станции
Донецк, 26 января. Киев отказывается отодвинуть позиции ВСУ от Донецкой фильтровальной станции. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
«ДНР вышла с компромиссным предложением поддержать подписанный ранее документ о недопущении присутствия любых вооруженных формирований в радиусе 1,5 километров от Донецкой фильтровальной станции», — сказал он.
Пушилин добавил, что спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Мартин Сайдик пообещал поднять этот вопрос на ближайшей встречи подгруппы по безопасности в Минске.
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